Для жителей Саратовской области расширили функции медицинского колл-центра «122» в будни

Жители региона теперь могут получить консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения, позвонив на короткий номер 122.

Как сообщило региональное министерство здравоохранения, Единый медицинский колл-центр внедрил это новое направление работы.

Консультации по льготным препаратам специалисты колл-центра готовы предоставлять в будние дни с 09:00 до 17:00.

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков напомнил, что по номеру 122 также можно записаться на приём к врачу, вызвать медицинского специалиста на дом или получить необходимую справочную информацию.

Алиса Эай