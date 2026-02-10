В Саратовской области электричка столкнулась с легковым автомобилем

В Саратовской области автомобиль столкнулся с пригородным поездом на переезде.

Сегодня, 10 февраля, на железнодорожном переезде между станциями Лысые Горы и Калининск-Саратовский произошло столкновение легкового автомобиля с рельсовым автобусом.

Инцидент случился в 12:27. По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом № 6556 сообщением Аткарск — Калининск. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Попавший в аварию поезд задержался на полчаса. Движение других составов не прерывалось.

Ольга Сергеева