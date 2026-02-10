Власти Саратовской области ликвидируют «отсроченные рецепты»

Губернатор Роман Бусаргин доложил о глобальных решениях в льготном лекарственном обеспечении.

По словам главы региона, финансирование этой сферы постоянно растёт и в 2026 году достигло рекордных 6 млрд рублей. Эта сумма полностью покрывает потребности Минздрава в закупках препаратов.

«Для решения задачи создано профильное управление в министерстве, которое координирует все организационные и закупочные процедуры», — отметил губернатор.

Также была внедрена единая информационная система, обеспечивающая прозрачность на всех этапах — от выписки рецепта до получения препарата.

Персональную ответственность за лекарственное обеспечение льготников несут вице-губернатор Сергей Егоров и министр здравоохранения Владимир Дудаков.

«Все ресурсы выделены, и конечная цель — полностью исключить ситуацию с “отсроченными” рецептами, когда назначенного лекарства нет в наличии», — заявил Бусаргин.