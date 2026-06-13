Для жителей ЖК «Радуга» в Саратове построят новую дорогу и улучшат работу автобусов

В Заводском районе Саратова запланировано строительство новой дороги и улучшение транспортной доступности микрорайона.

Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов жителям ЖК «Радуга» во время встречи с ними.

Дорога на улице Николая Чихарева будет двухполосной, ее протяженность составит 625 метров. В настоящее время заключен муниципальный контракт на подготовку проектно-сметной документации, которая должна быть завершена до октября. Работы по строительству дороги запланированы на 2027 год. В проект будут включены освещение и парковочные карманы.

С понедельника на автобусный маршрут к ЖК «Радуга» выйдет новый перевозчик с увеличенным количеством автобусов, что должно решить транспортные проблемы микрорайона.

Глава города также отметил, что у жителей есть обоснованные нарекания к работе управляющей компании. В связи с этим будет оказано содействие в правовом поле для определения формы управления домом, а за этот вопрос будет закреплен куратор от районной администрации.

Кроме того, на встрече обсуждалась ситуация со школой № 83. Игорь Молчанов подчеркнул, что безопасность и здоровье детей являются приоритетом. В этом году ведется разработка проекта по сохранению объекта культурного наследия, и все ученики временно обучаются в соседних школах. Тема находится под личным контролем главы города.

Ольга Сергеева