Ночные поклевки: саратовцы на набережной вытаскивают крупных лещей весом под 4 кг

Сезон ловли судака на набережной Саратова завершен: после спада воды хищник ушел на глубину.

Рыбаки переключились на леща, который сейчас активно клюет в черте города. Особенно популярны ночные выезды, когда удильщики добывают трофейные экземпляры.

Леонид, используя фидер и навозного червя, поймал почти 4 кг леща и поделился своим успехом в сообществе «ВКонтакте». Успех не остался незамеченным.

Щука также радует рыбаков: Федор вытащил более 3 кг на «стенке» в Энгельсе. Он отметил, что судака в улове не было, добавив: «Природа диктует свои правила».

Ольга Сергеева