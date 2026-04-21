Днём в Энгельсе «Приора» сбила десятилетнего мальчика

В городе Энгельс Саратовской области 20 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.

Инцидент зафиксирован сотрудниками региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась в 16:30 на улице Полтавской у дома номер 25 водитель в возрасте 40 лет, находившийся за рулём отечественной «Лады Приоры», совершил наезд на десятилетнего мальчика.

В результате столкновения ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение для госпитализации. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют сотрудники полиции.

Ольга Сергеева