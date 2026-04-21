В Саратовской области на Радоницу пошел мокрый снег

Первый снежный «сюрприз» зафиксирован в Ртищевском районе.

Прогнозы метеорологов оправдались с точностью до дня. Сегодня, 21 апреля, на северные территории Саратовской области вернулась зима. Первыми необычное для конца апреля природное явление ощутили жители Ртищевского района, где выпал мокрый снег.

Погодный сюрприз пришёлся на православный праздник Радоницу, что осложнило поездки на кладбища. В связи с резким ухудшением дорожной обстановки Госавтоинспекция региона выступила со специальным обращением к водителям.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными на скользкой дороге. Дорожные полицейские рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, держать увеличенную дистанцию до впереди идущих машин и не игнорировать требования знаков и дорожной разметки. Соблюдение этих простых правил, подчёркивают в ведомстве, поможет минимизировать риски аварий в непогоду.

Ольга Сергеева