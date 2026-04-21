На 100-м году жизни скончался Почетный гражданин Саратова и ветеран Иван Денисов

Ушёл из жизни Почётный гражданин Саратова, ветеран Великой Отечественной войны.

Скончался Иван Егорович Денисов — фронтовик, снайпер, долгие годы трудившийся на легендарном Саратовском агрегатном заводе. Он ушёл из жизни, не дожив всего несколько месяцев до своего столетия: ветеран родился 4 июля 1926 года.

Жизненный путь Ивана Егоровича начался в селе Большой Содом Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Совсем ещё юношей, в январе 1943-го, он поступил учиться в Вольскую военную авиационную школу, где осваивал профессию авиамеханика. Но уже в апреле того же года его призвали в ряды Красной армии.

Боевое крещение Иван Егорович принял на Прибалтийском фронте, где служил снайпером. В октябре 1944 года во время выполнения боевого задания он получил тяжёлое ранение, которое поставило крест на дальнейшей военной карьере. После длительного лечения в госпитале, в апреле 1945-го, его демобилизовали по состоянию здоровья.

Вернувшись к мирной жизни, Иван Егорович в сентябре 1946 года пришёл на завод № 614 (в будущем — Саратовский агрегатный завод). Здесь он отдал производству ровно 43 года, пройдя путь от рядового рабочего до высококвалифицированного специалиста.

Ратный и трудовой подвиг Ивана Егоровича отмечен высокими наградами: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», Жукова и «Ветеран труда». В 2025 году городские власти присвоили ему звание «Почётный гражданин города Саратова» — как одному из тех, кто выковал Победу и восстанавливал страну в послевоенные годы.

Ольга Сергеева