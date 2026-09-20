Только по 30 сентября: Минтруд напомнил саратовцам об оформлении семейной выплаты

Министерство труда Саратовской области напоминает, что срок подачи заявлений на ежегодную семейную выплату подходит к концу.

Приём документов завершится 30 сентября включительно.

Право на выплату имеют семьи с двумя и более детьми. При этом возраст ребёнка может достигать 23 лет, если он обучается очно. Важное условие — среднедушевой доход семьи за 2025 год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, а имеющееся имущество должно соответствовать утверждённым критериям.

Размер выплаты зависит от суммы НДФЛ, уплаченного в прошлом году: после подачи заявления налог пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу перечисляют единым платежом через Социальный фонд России. В расчёт берут доходы от трудовой деятельности, пособий по временной нетрудоспособности и предпринимательской работы.

Подать заявление можно любым удобным способом: через портал Госуслуг, в отделении СФР или в МФЦ.

Ольга Сергеева