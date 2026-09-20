Обмудсмен: Жители Саратовской области голосуют в больницах и СИЗО

Саратовцы голосуют в лечебных и пенитенциарных учреждениях.

Об этом на брифинге 20 сентября сообщила уполномоченный по правам человека области Ольга Николайченко.

Сотрудники аппарата посетили временные избирательные участки, больницы и стационары, а также места проведения голосования для граждан, находящихся в местах лишения свободы, в отношении которых ещё не вынесен приговор суда.

«За три дня голосования не выявлено ни одного нарушения. Очень радует позитивное настроение, хороший настрой, активная жизненная позиция тех избирателей, которые выражали своё право», — отметила Николайченко.

Сотрудники аппарата уполномоченного проводят мониторинг в непрерывном режиме на всех избирательных участках Саратовской области.

«Мы имеем возможность наблюдать за ходом избирательного процесса. Выборы проходят в спокойной обстановке. Работа ведётся в открытом диалоге», — добавила омбудсмен.

Ольга Сергеева