Саратовские футболисты «Сокола» не смогли вылететь на матч с «Динамо» из-за атаки БПЛА

Футболисты из Саратова не смогли отправиться в Киров на игру с местным «Динамо» из-за временных ограничений в работе столичных аэропортов.

Об этом проинформировала пресс-служба клуба «Сокол».

Трудности с авиасообщением возникли на фоне ночной атаки дронов: над территорией России, в том числе в Саратовской области, уничтожили 1110 вражеских беспилотников.

Из-за задержек рейсов и нехватки билетов команде и тренерам пришлось менять маршрут. До Кирова они добираются четырьмя группами на разных поездах.

Футболисты прибудут на место лишь 21 сентября — прямо в день встречи с «Динамо».

Ольга Сергеева