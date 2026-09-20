Саратовские футболисты «Сокола» не смогли вылететь на матч с «Динамо» из-за атаки БПЛА

Футболисты из Саратова не смогли отправиться в Киров на игру с местным «Динамо» из-за временных ограничений в работе столичных аэропортов.
Об этом проинформировала пресс-служба клуба «Сокол».
Трудности с авиасообщением возникли на фоне ночной атаки дронов: над территорией России, в том числе в Саратовской области, уничтожили 1110 вражеских беспилотников.
Из-за задержек рейсов и нехватки билетов команде и тренерам пришлось менять маршрут. До Кирова они добираются четырьмя группами на разных поездах.
Футболисты прибудут на место лишь 21 сентября — прямо в день встречи с «Динамо».
Ольга Сергеева