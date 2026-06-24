Жители Саратова продолжают стоять в многометровых очередях на АЗС за бензином

В Саратове сохраняется дефицит автомобильного топлива, что приводит к закрытию ряда АЗС и образованию длинных очередей на тех заправках, где бензин еще доступен.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что запасы бензина в регионе имеются, однако проблемы с его поставками связаны с логистическими трудностями.

Для стабилизации ситуации с 23 по 30 июня введено временное ограничение на приобретение топлива: физические лица смогут купить не более 30 литров бензина на одну машину. Эта мера направлена на снижение ажиотажа и предотвращение спекуляций на топливном рынке.

Губернатор отметил, что покупки осуществляются со значительным запасом сверх реальной потребности, что создает дополнительные нагрузки на логистику. Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на бензин, стоимость литра которого на некоторых АЗС достигает 140 рублей.

Власти региона принимают меры для нормализации обстановки и обеспечения доступности топлива для всех участников движения.

Ольга Сергеева