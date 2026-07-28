Добро с хвостиком: в Саратове устроят ГАВ-пикник

В субботу 1 августа на Московской, 57/1 пройдёт благотворительный ГАВ-пикник.

С 18:00 до 20:00 здесь соберутся владельцы собак и все, кто хочет помочь пушистым подопечным.

Перед гостями выступят представители бренда кормов, директор приюта «Хелпдог», специалист ветклиники «Каштанка» и заводчик японских пород. Посетителей просят приносить корм, амуницию, пелёнки и другие нужные вещи — всё передадут в приют.

Мероприятие пройдет 1 августа. Организаторы обещают душевный вечер в компании четвероногих друзей.

Ольга Андреева