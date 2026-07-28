В Заводском районе город освобождают от развалин

В Заводском районе Саратова продолжают ликвидировать расселённые аварийные дома.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина на это направили 140 млн рублей из областного и городского бюджетов. Глава города Игорь Молчанов сообщил, что с начала года уже снесли 11 строений, ещё три — в работе. Сейчас техника демонтирует здания на Энтузиастов, 51, Азина, 26а и Орджоникидзе, 2а.

После демонтажа каждый участок расчистят и уберут открытые подвалы и провалы. За состоянием территории поручено строго следить — никаких опасных пустот не останется.

Ольга Андреева