Саратовцев предупредили об ухудшении погоды в ночь на 28 июля

МЧС предупредило жителей Саратовской области о грозе и сильном ветре.

По данным ведомства, в регионе в ночь на 28 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: гроза и усиление юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности. Не рекомендуется укрываться от дождя и ветра под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи. Особое внимание следует уделить детям, пожилым и больным людям.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Ольга Сергеева