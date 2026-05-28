Жительница Саратова отправилась на 5 лет в тюрьму за фейки об армии России на СВО

Кассационный суд в Саратове оставил в силе приговор за фейки об армии.

Первый кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Саратове, оставил без изменений приговор гражданке, признанной виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Судебная инстанция не нашла оснований для пересмотра дела и подтвердила законность ранее вынесенного решения.

Согласно материалам дела, осужденная разместила на своей странице в социальной сети фотографию и сообщение, содержащие недостоверные сведения о российской армии и специальной военной операции на Украине. За это правонарушение она была привлечена к ответственности по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ, который касается публичного распространения заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах по мотивам ненависти или вражды.

Одинцовский городской суд Московской области назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также запрет на администрирование интернет-ресурсов на три года. Осужденная подала апелляцию, однако Московский областной суд отклонил её жалобу, оставив приговор без изменений. Кассационная инстанция в Саратове также поддержала это решение, подтвердив его законность и обоснованность.

Ольга Сергеева