Документы по пяти проблемным ЖСК Саратова переданы в правоохранительные и надзорные органы

Правительство области взялось за достройку пяти проблемных ЖСК в Саратове.

На заседании рабочей группы под руководством губернатора Романа Бусаргина обсудили дальнейшие действия по завершению строительства домов ЖСК «Подворье», «Подворье +», «Динамовский», «Нескучный» и «Строитель». Работа с пайщиками продолжается.

Ранее председатели кооперативов обязали предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности — материалы уже переданы в правоохранительные и надзорные органы.

В правительстве формируют план первоочередных мероприятий: финансовый аудит, оценка стоимости и расчёт реальных сроков достройки с учётом готовности каждого объекта.

Выяснилось, что в правления всех ЖСК вошли сторонние лица, а реальные пайщики отстранены от принятия решений. Губернатор предложил создать инициативные группы из числа граждан, вложивших средства, чтобы включить их в контроль всех процессов.

Для пайщиков работает горячая линия комитета Госстройнадзора: 74-44-26 (пн–пт, 9:00–18:00).

Ольга Сергеева