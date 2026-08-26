Священник из Саратова пробежал 55 км в горах Приэльбрусья за 15 часов

Саратовский священнослужитель покорил горные вершины Приэльбрусья.

Руководитель молодёжного отдела Саратовской епархии священник Павел Морозов принял участие в высокогорных забегах в Приэльбрусье.

26 июля на фестивале скайраннинга «Корона Терскола» он преодолел вертикальный километр на пик Иткол (3531 м) за 1 час 5 минут 17 секунд. А 1 августа на дистанции East Elbrus Race (55 км, набор высоты 5000 м) финишировал за 15 часов 51 минуту.

Маршрут с высшей точкой на горе Чаткара (3880 м) пролегал через три перевала, хребты и крутые склоны. В рамках акклиматизации отец Павел вместе с алтарником храма и активистом подросткового клуба «Скимен» Никитой Сорокиным предпринял попытку восхождения на Казбек с севера (маршрут 2б категории сложности).

Из-за непогоды вершину не покорили, но группа успешно прошла ключевые участки и достигла пика ОЖД (4271 м).

Ольга Сергеева