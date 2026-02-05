В Саратове запустят чартерные авиарейсы в Хургаду со 2 марта

Саратовский аэропорт «Гагарин» объявил о старте чартерной программы в Египет с весны 2026 года.

Согласно графику, полеты в Хургаду египетская компания Nesma Airlines начнет выполнять со 2 марта с интервалом в 10 дней.

Проект организован при участии туроператора «Анекс тур», чьи туры из Саратова уже поступили в продажу. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани 5 февраля.

Компания Nesma Airlines зарекомендовала себя неплохо. Единственный минус чартерных рейсов в том, что пассажиров не кормят на борту. Раздается бесплатно только вода. Поэтому опытные путешественники рекомендуют сэкономить на билетах (экономия может составить более 50%), но взять с собой сухой паек.

Наталья Мерайеф