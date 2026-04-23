Долги за воду выросли: «САРЖИЛКОМПЛЕКС» и «ВЕСТА-С» возглавили антирейтинг УК Саратова

Водоканал назвал лучших и худших плательщиков среди УК Саратова.

Опубликован рейтинг управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по дисциплине расчётов за холодную воду и водоотведение. При оценке специалисты учитывали историю платежей и размер текущей задолженности.

Десятка самых ответственных

В число лидеров вошли организации, практически не имеющие долгов: ООО «У-Сервис», ООО «УК Шелковичная», ООО «УК Фрунзенская», ООО «УК Источник», ООО «Ларго», ЖСК «Стройком — 2011», ООО «Комфортная среда», ООО «Дружба», ООО «Энергия-1» и ООО «КиТ».

Антирейтинг должников

Однако есть и те, чьи долги перед ресурсоснабжающей организацией достигли серьёзных размеров:

ООО «САРЖИЛКОМПЛЕКС» — 1,3 млн руб.;

ООО УК «ВЕСТА-С» — 1,3 млн руб.;

ООО «УК СОКОЛОВОГОРСКАЯ ЖЭК» — 1,2 млн руб.;

ТСЖ «Олимп» — 1,1 млн руб.;

ООО «Приволжская ЖЭК» — 1,1 млн руб.;

ТСЖ «Жилищный комплекс Дубль» — 0,9 млн руб.;

ООО «УК «Фри ДОМ-Комфорт» — 0,9 млн руб.;

ООО «Весна 2011» — 0,8 млн руб.;

ТСЖ «Солнечный» — 0,8 млн руб.;

ООО «УК ФАВОРИТ-СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» — 0,7 млн руб.

«Саратовводоканал» напоминает: своевременная оплата ресурсов со стороны УК — залог стабильной работы системы водоснабжения города.

Алиса Эай