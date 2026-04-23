В Саратове за неделю отремонтируют кровлю театра оперы и балета

Крышу саратовского театра оперы и балета отремонтируют за 1,16 млн рублей

Управление капитального строительства ищет подрядчика для ремонта кровли театра оперы и балета. Площадь работ — 466 кв. м. Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие, укрепить обрешётку и смонтировать новую кровлю из оцинкованного профлиста. Также в перечень входят ремонт ворот и ограждения, гидроизоляция примыканий и утепление труб греющим кабелем.

Согласно проекту, все работы нужно выполнить за семь календарных дней. Максимальная цена контракта — 1,16 млн рублей. Гарантия составит пять лет.

Напомним, ремонт здания — памятника культурного наследия — не могут завершить уже несколько лет. Московская фирма «Адепт-Строй» начала реконструкцию в 2020 году за 1,6 млрд рублей, планируя сдать объект в 2022-м. Однако вскрылись неучтённые недостатки, сроки сдвинули на 2023 год. Позже на стройплощадке нашли нелегальных мигрантов, а компанию уличили в вывозе мусора на несанкционированную свалку. Сейчас «Адепт-Строй» проходит банкротство, объект законсервирован.

