Развлекаются как хотят: горожане танцуют в кафе

Жители Саратова развлекаются как хотят и устраивают танцы в одном из популярных кафе города. Кофейные рейвы теперь недалеко от набережной.
Можно ли сделать перерыв на кофе в хорошем заведении ещё приятнее? Однозначно да! Лёгкая вечеринка под электронную музыку с кружкой бодрящего напитка подарит кучу приятных эмоций.
Городская молодёжь оценила и поддержала тренд, о чем говорят видео с места событий. Кто-то пришёл за привычным вкусом, а кто-то насладился музыкой и завёл новых друзей.
Фото: соцсети