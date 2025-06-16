Развлекаются как хотят: горожане танцуют в кафе

Жители Саратова развлекаются как хотят и устраивают танцы в одном из популярных кафе города. Кофейные рейвы теперь недалеко от набережной.

Можно ли сделать перерыв на кофе в хорошем заведении ещё приятнее? Однозначно да! Лёгкая вечеринка под электронную музыку с кружкой бодрящего напитка подарит кучу приятных эмоций.

Городская молодёжь оценила и поддержала тренд, о чем говорят видео с места событий. Кто-то пришёл за привычным вкусом, а кто-то насладился музыкой и завёл новых друзей.

Фото: соцсети