Дом мещанина-мебельщика на Челюскинцев в Саратове стал памятником архитектуры

В Саратове официально признали памятником архитектуры дом мебельщика XIX века.

Особняк находится на Челюскинцев, 67. Комитет культурного наследия региона утвердил статус объекта для исторической постройки, которую возвели в конце столетия в эклектичном кирпичном стиле.

Первые упоминания каменного здания на этом месте отсутствуют на планах 1870–1880 годов. Однако к началу XX века владельцем числился мещанин Иван Харитонов, а в 1900 году во дворе уже работала его столярная мастерская. После революции дом национализировали и превратили в жилье.

Под охрану взяли оба фасада. Главный выделяется угловыми ризалитами с входами, пилястрами и тремя аттиками.

Уникальность дворовой части — открытая деревянная галерея второго этажа с резным карнизом и слуховое окно.

В интерьерах сохранились филенчатые двери и старинная лестница с ограждением.

Ольга Сергеева