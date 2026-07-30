В лесах региона установят дорогостоящие камеры видеонаблюдения

Пять купольных камер с ночной съемкой будут следить за пожарами в Саратове.

«Саратовский лесхоз» объявил аукцион на закупку пяти цифровых камер для автоматического распознавания лесных пожаров. Каждое устройство обойдется более чем в 400 тысяч рублей, общая сумма контракта превышает 2 миллиона. Камеры оснастят детектором движения, инфракрасной подсветкой и ночным режимом съемки, они будут совместимы с модулем «Пожарный сторож».

Поставить оборудование необходимо до 10 сентября по адресу Песчано-Уметская, 37. Ожидается, что новые камеры помогут быстрее находить возгорания в лесных массивах. Аукцион объявлен несколько дней назад.

Ольга Андреева