Молодую жительницу Саратова внесли в «чёрный» список террористов и экстремистов

В список террористов и экстремистов РФ внесена жительница Саратова.

Росфинмониторинг обновил перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В него включена 28-летняя Кристина Алексеева*, проживающая в Саратове.

Ведомство отметило её данные специальной «звёздочкой», которая используется для обозначения граждан, непосредственно причастных к совершению преступлений террористической направленности.

Обновление реестра произошло 17 июля. Ранее в этот список уже попадал 15-летний подросток из Саратовской области. При этом 66-летний пенсионер Игорь Матвеев, также ранее фигурировавший в перечне, был из него исключён.

*Кристина Алексеева внесена в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

Ольга Сергеева