В ходе специальной военной операции, проводимой Россией, погибли жители Саратовской области.

Сегодня Вольский район простился с рядовым Владимиром Мультаном, который служил стрелком-помощником гранатомётчика. Его гибель была подтверждена районной администрацией, что подчеркивает важность памяти о тех, кто отдал свою жизнь за защиту интересов страны.

Также, в этот же день, Озинский район простился с Михаилом Рукавишниковым, который родился в 1980 году в Уральске, Казахстан. Он ушел в зону специальной военной операции добровольцем.

Кроме того, Сергей Кудряшов из Балаковского района, родившийся в 1998 году, погиб 17 июня 2025 года.

Специальная военная операция продолжается 5-й год. Общее число погибших на фронте не разглашается.

Ольга Сергеева