В Саратовской области для студентов открыто 17 тысяч мест в вузах и колледжах

В 2026 году в Саратовской области было открыто 12 376 мест для поступления в колледжи и техникумы, а также 8 133 места в вузах.

Об этом сообщил министр образования региона Александр Блатман в рамках прямого эфира.

В этом году на обучение принимают 17 вузов и их филиалов, а также 50 ссузов, которые предлагают программы по 167 специальностям. В 2025 году конкурс на одно место в колледжах достигал 11 человек на место, что свидетельствует о высоком интересе к среднему профессиональному образованию. Самыми популярными направлениями среди абитуриентов были графический дизайн, архитектура, информационные системы и программирование, а также преподавание в начальных классах.

В 2026 году из 11-х классов выпускается 9 514 человек, а из 9-х классов — 25 098. Это создает значительную конкуренцию за места в образовательных учреждениях, что может повлиять на уровень подготовки абитуриентов и качество образования в целом.

Ольга Сергеева