В саратовский райотдел полиции назначен новый начальник из Энгельса

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Новым начальником полиции в Краснокутском районе назначен Максим Белокопытов.

Максим Владимирович имеет звание подполковника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Соответствующий приказ был подписан начальником ГУ МВД по Саратовской области генерал-лейтенантом полиции Николаем Ситниковым.

Белокопытов, 1986 года рождения, является уроженцем города Энгельса. Его карьерный путь в правоохранительных органах включает следующие этапы: