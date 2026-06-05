В саратовский райотдел полиции назначен новый начальник из Энгельса

Новым начальником полиции в Краснокутском районе назначен Максим Белокопытов.
Максим Владимирович имеет звание подполковника полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.
Соответствующий приказ был подписан начальником ГУ МВД по Саратовской области генерал-лейтенантом полиции Николаем Ситниковым.
Белокопытов, 1986 года рождения, является уроженцем города Энгельса. Его карьерный путь в правоохранительных органах включает следующие этапы:
- В 2007 году окончил Саратовский юридический институт МВД России, а в 2021 году — Академию управления МВД России.
- Службу начал сразу после окончания вуза в 2007 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Энгельсскому району.
- Последовательно занимал различные должности, в том числе руководящие, в Межмуниципальном управлении МВД России «Энгельсское».
- С марта 2022 года возглавлял отдел полиции № 5 в составе МУ МВД «Энгельсское».
Ольга Сергеева