Домой в Саратовскую область поездом вернулись новорожденные сестры-четверняшки

На вокзале Саратова торжественно встретили семью с новорожденными четверняшками.

На железнодорожном вокзале Саратов-1 состоялась трогательная встреча. Семья Безменовых вернулась домой из Москвы на поезде № 85 Москва – Дербент вместе с четырьмя новорожденными дочерьми. Девочек назвали Ксения, Полина, Екатерина и Лилия.

Как сообщили в Приволжской железной дороге, всю дорогу сотрудники поездной бригады окружали многодетную семью заботой, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. А на перроне молодую маму с малышками встречали работники вокзала — они помогли добраться до автомобильной стоянки.

Четверняшки родились в Москве. Теперь семья будет жить дома — в Саратовской области.

Добавим, что встреча состоялась на фоне продолжающейся масштабной реконструкции вокзального комплекса Саратов-1.

Ольга Сергеева