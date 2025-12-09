Народный учитель Вера Александрова стала Почетным гражданином региона

Народный учитель СССР Вера Александрова удостоилась звания «Почетный гражданин Саратовской области».

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— Ранее познакомился с этой мудрой женщиной в преддверии Дня учителя. Тогда много говорили о воспитании детей, о сложностях, которые преодолевали педагоги в послевоенный период, о системе образования. В её развитие Вера Александровна внесла большой вклад.

Вера Александровна сельский педагог с 35-летним стажем. С 1965 года преподавала химию и биологию в школе поселка Сергиевский Саратовской области, директором которой стала впоследствии. Вера Александровна создала на пришкольном участке политехнический комплекс, где дети на практике изучали все циклы посевной и уборочной кампаний, получали дополнительное образование сельскохозяйственного профиля. Многим это помогло поступить в профильные вузы и после окончания учебы вернуться на работу на местные предприятия. Вместе со своими учениками Вера Александровна участвовала в Выставке Достижений Народного Хозяйства СССР в Москве. За особые успехи в научно-исследовательской работе по возделыванию сельскохозяйственных культур школа награждена Почётным дипломом, а Вера Александровна — знаком «Отличник соцсоревнования».

После выхода на пенсию Вера Александровна продолжила заниматься с детьми в качестве репетитора по химии и биологии. Бесплатно помогала готовиться к экзаменам. Некоторые её ученики по примеру своего наставника стали преподавать химию и биологию, кто-то поступил в медицинский университет. Вера Александровна искренне радуется успехам своих воспитанников и гордится каждым из них. Она убеждена, что не бывает плохих учеников, что в любом ребенке можно раскрыть потенциал и вдохновить его на открытия, — отметил глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева