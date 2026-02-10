Дорогу из Саратовской области в Самарскую отремонтируют к концу 2026 года

В Перелюбском районе начался ремонт ключевой автодороги.

Определён подрядчик для ремонта последнего семикилометрового участка региональной автодороги «Перелюб – Иваниха». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее по двухлетнему контракту уже начался ремонт первого участка трассы длиной 5,6 км. Подрядчик успел уложить основание и выравнивающий слой на двух километрах дороги. Работы возобновятся с наступлением устойчивого тепла.

Планируется, что второй участок будет полностью отремонтирован до конца августа 2026 года. Таким образом, к осени будет полностью обновлено асфальтобетонное покрытие всей 12,6-километровой трассы.

Жители сёл Марьевка и Иваниха, с которыми ранее встречались представители миндортранса, подчеркивают высокую социальную значимость дороги. По ней проходит школьный маршрут, а также она обеспечивает транспортную связь с Самарской областью.

Ольга Сергеева