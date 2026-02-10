Мария Усова: «ЕР» начала серию форумов «Есть результат!»

«Единая Россия» начала серию форумов «Есть результат!», в рамках которых проходят отчёты по народной программе. Первый из них состоялся в Челябинске.

Пвртийцы обсудили основные результаты реализации программы в регионе, представили избирателям публичный отчёт, наглядно показав, что «Единая Россия» выполняет все взятые на себя обязательства.

Подобные форумы пройдут по всей стране с участием жителей регионов, общественников, экспертов в различных отраслях. Обсуждение затронет все направления народной программы.

По итогам этих мероприятий будет формироваться новая народная программа «Единой России», с которой партия пойдёт на предстоящие парламентские выборы. Это будет ответом на новые вызовы, которые стоят перед страной.

Партия продолжит работать в интересах России, опираясь на доверие людей, которое удалось заслужить конкретными результатами.