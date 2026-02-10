Саратовцам объяснили, как онлайн узнать о назначенных выплатах и пособиях

Узнать детали социальных выплат можно в единой выписке на Госуслугах.

Получить полную информацию о назначенных пенсиях, пособиях и иных мерах поддержки теперь можно в одном документе — персональной выписке на портале Госуслуги.

Выписка содержит:

все виды получаемой социальной помощи;

график и сроки их перечисления;

точный размер каждой выплаты;

персональные сведения получателя.

Для оформления документа необходимо зайти в раздел «Услуги» портала, выбрать категорию «Справки и выписки» и найти пункт «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах». После указания нужного периода (от полугода до нескольких лет) готовый документ появится в личном кабинете в тот же день.

Ольга Сергеева