Дорогу на улице Железнодорожной в Саратове затопило кипятком

Кипяток фонтанирует из-под земли на улице Железнодорожной во Фрунзенском районе Саратова, затопив проезжую часть.

Авария произошла у дома № 72, напротив здания Кировского районного суда.

Из-за горячей воды дорогу затянуло паром, что вынуждает водителей объезжать участок. Часть припаркованных автомобилей эвакуируют, mientras другие машины продолжают стоять в зоне затопления.

Примечательно, что месяц назад на этом месте проводилась замена теплотрассы, а вчера в городе начался отопительный сезон. Коммунальные службы пока не прокомментировали причину аварии.

Ольга Сергеева