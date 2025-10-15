В Саратове открылась выставка о защите суверенитета Российского государства

В историческом парке «Россия – моя история» прошло торжественное открытие выставки «Защита суверенитета Российского государства. История и современность».

Масштабный проект, подготовленный Минюстом России при поддержке Российского исторического общества, Фонда «История Отечества», Госфильмофонда России, предлагает уникальную ретроспективу героической борьбы России за сохранение своей государственности. Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений.

Экспозиция объединила на одной площадке уникальные архивные материалы, которые в ретроспективе показывают героическую многовековую историю борьбы России за сохранение государственного суверенитета.

В основе выставки – десятки подлинных исторических документов, фотографий и графических изображений, которые проводят посетителей через хронику попыток иностранного вмешательства во внутренние дела Российского государства – от Смутного времени до наших дней.

На открытии выставки присутствовали представители органов власти, общественных организаций, а также школьники и студенты. В мероприятии приняла участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая.

«Эта выставка предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей защиты суверенитета России, узнать о подвигах наших предков и извлечь важные уроки из их опыта. В современных условиях такие проекты имеют огромное значение для формирования исторического сознания молодежи», – отметила Зубрицкая.

Выставка «Защита суверенитета Российского государства. История и современность» будет работать в историческом парке «Россия – моя история» для всех желающих бесплатно.

Подготовила Наталья Мерайеф