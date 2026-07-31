В саратовском детсаду провели день шахмат

Дети осваивали логику, усидчивость и умение принимать решения.

В детском саду № 150 прошёл тематический день, посвящённый шахматам. Ребята не просто играли, а выполняли задания и разгадывали головоломки. Воспитатели превратили знакомство с шахматным миром в увлекательное приключение.Такие занятия — не развлечение, а тренировка важных навыков. Дети учились удерживать внимание, продумывать действия наперёд и спокойно относиться к неудачам. По словам педагогов, даже в самом юном возрасте шахматы помогают развить усидчивость и умение принимать решения.

В саду отметили, что мальчики и девочки с азартом осваивали новую для себя игру.

Ольга Андреева