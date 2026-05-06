Дошкольное образование в Саратовской области может стать бесплатным с сентября

Володин предложил сделать детские сады в Саратовской области полностью бесплатными с 1 сентября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с работниками дошкольных учреждений 30 апреля анонсировал отмену родительской платы за все муниципальные и государственные детсады региона. С 1 января 2026 года бесплатное посещение уже действует в населённых пунктах с численностью до 100 тысяч человек, но под действие меры не попали Саратов, Энгельс и Балаково. Володин предложил распространить льготу на всю область. По его словам, на это потребуется около миллиарда рублей в год.

Спикер ГД также обратил внимание на нецелевое использование бюджетных средств: на каждого воспитанника выделяется по 2 тысячи рублей, но в районах эти деньги идут не на игрушки и пособия, а на «латание дыр». Володин призвал областные власти жёстко контролировать распределение финансов и напомнил чиновникам об их ответственности перед бывшими учениками детсадов.

Кроме того, политик раскритиковал подушевое финансирование школ и детсадов. Он отметил, что такой подход, как в Самарской области, в Саратовской области не работает из-за разницы в наполняемости учреждений в городе и глубинке, и призвал внедрять другие механизмы.

Ольга Сергеева