В Саратове за 45 млн продают работающие АЗС с кафе на ключевой транспортной артерии города

В Саратове ищут покупателя на действующий автозаправочный комплекс, который оценили в 45 миллионов рублей.

Главное преимущество объекта — его месторасположение: АЗС стоит на оживлённой городской магистрали, где ежедневно фиксируется плотный транспортный поток, что гарантирует стабильный приток клиентов.

Согласно информации продавцов, на территории установлены две топливораздаточные установки, которые в сумме оснащены 16 заправочными пистолетами. Но бизнес не ограничивается только продажей горючего. В составе комплекса работают два дополнительных объекта коммерческой недвижимости: магазин с товарами в дорогу и полностью укомплектованное помещение под кафе. Таким образом, новый владелец сможет получать прибыль не только от топлива, но и от общепита и сопутствующей розничной торговли, что существенно повышает рентабельность.

Владельцы бизнеса утверждают, что вложенные средства полностью вернутся через пять лет эксплуатации. Ожидаемая чистая прибыль от деятельности комплекса заявлена на уровне 750 тысяч рублей в месяц. Интересно, что с такими показателями срок окупаемости оказывается даже ниже среднеотраслевого по подобным объектам, что делает предложение привлекательным для инвесторов, ищущих готовый и понятный бизнес в сфере придорожного сервиса.

Ольга Сергеева