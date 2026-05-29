Досрочно на пенсию вышли почти 7 тысяч многодетных мам региона

В Саратовской области многодетным мамам напомнили о льготах и выплатах.

В правительстве Саратовской области обсудили меры поддержки семей с детьми. Елена Халунина из Социального фонда России разъяснила условия досрочного выхода на пенсию: женщины с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с тремя — в 57 лет. В регионе этим правом уже воспользовались почти 7 тысяч многодетных мам.

Сергей Егоров, заместитель председателя правительства, сообщил, что в области есть три женщины, воспитавшие по 12 детей.

Министр труда и соцзащиты Денис Давыдов рассказал о новых выплатах в рамках нацпроекта «Семья». С этого года студенческие семьи могут получить 200 тысяч рублей.

Также расширены условия для беременных студенток: теперь 100 тысяч рублей могут получить и те, кто учится заочно. Кроме того, введены новые выплаты при рождении двойни (50 тысяч) и тройни (100 тысяч рублей), которые не зависят от дохода семьи.

Ольга Сергеева