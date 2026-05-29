В Саратовской области под личиной шести ломбардов скрывались «черные» кредиторы

В регионе правоохранители пресекли деятельность нелегальных кредиторов.

За первый квартал текущего года в Саратовской области было выявлено семь компаний, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на отделение Центрального банка РФ.

В ходе проверки ведомство обнаружило шесть «черных» кредиторов и одну компанию с признаками незаконного привлечения инвестиций от граждан. Специалисты ЦБ отмечают, что нелегальные кредиторы часто маскировались под ломбарды, но не состояли в соответствующем государственном реестре и не имели законных оснований на осуществление своей деятельности.

Клиенты таких организаций рискуют столкнуться с завышенными процентами, потерей денег и заложенного имущества, так как нелегальные кредиторы не связаны ограничениями по предельной ставке и сумме процентов. Это делает их деятельность особенно опасной для граждан, которые не могут проверить реальность заявленных проектов и отследить движение своих средств.

