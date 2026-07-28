Дотла за один день: две семьи в Ревине остались без крыши и вещей

Пострадавшим нужны одежда, посуда, техника и финансовая помощь. За один день люди потеряли всё в огне.

В селе Ревино Красноармейского района 26 июля сгорели два жилых дома. Без крыши над головой и какого-либо имущества остались супружеская пара и одинокий пенсионер. Сейчас пострадавшим помогает весь район: объявлен срочный сбор вещей и средств, паблик «Саратовщина — Саратов и Саратовская область» освещает события. Необходима женская одежда 50–52 размера, мужская 52–58, обувь 37, 43 и 44–45 размеров, посуда, постельное бельё, исправная бытовая техника, бытовая химия и хозяйственный инвентарь.

Денежные переводы можно отправить на карты Сбербанка: для семьи Чашиных — 89271372854 (Сергей Чашин), для семьи Желудковых — 89616458997 (В. Островская). Вещи приносите по адресу: Красноармейский район, улица Интернациональная, 6 (бывший детский сад № 3). Телефон для связи: 8-962-628-22-02 (Екатерина).

Даже одна кастрюля или комплект белья станут огромным подспорьем. Не проходите мимо.

Ольга Андреева