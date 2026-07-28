Живописный берег Волги у села Меловое манит туристов и учёных

Обрывистые меловые холмы, останки древних ящеров и церковь Николая Чудотворца — всё в одном месте.

Правый берег Волги у села Меловое не зря прозвали «Берегом плезиозавров». Здесь находят окаменевшие останки морских ящеров, которым миллионы лет. Местный ландшафт напоминает инопланетный: крутые меловые обрывы, глубокие балки и бескрайняя речная гладь. Такие пейзажи захватывают дух и привлекают как палеонтологов, так и путешественников. Помимо природных красот, в самом селе сохранилась каменная церковь Николая Чудотворца, построенная ещё в 1843 году.

Так что поездка в Меловое — это возможность совместить научный интерес, любование потрясающими видами и знакомство с историческим наследием.

Фото: соцсети

Ольга Андреева