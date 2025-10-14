Доверчивая саратовчанка сама позвонила мошенникам и лишилась 700 тысяч рублей

В Волжском районе Саратова мошенники обманули местную жительницу по новой схеме.

Сначала ей позвонил лжесотрудник налоговой службы, сообщивший о фиктивной задолженности, а затем по электронной почте были направлены поддельные документы.

Женщина предоставила злоумышленникам код доступа, после чего перевела им 685 тысяч рублей, половину из которых заняла у матери.

Прекратить взаимодействие с аферистами удалось только после вмешательства супруга, когда пострадавшая попыталась получить доступ к его банковским приложениям. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ольга Сергеева