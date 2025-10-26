Драку на дороге в Саратове устроили расстроенные проигрышем футбольные фанаты из Ульяновска

В Саратове после футбольного матча 25 октября произошел массовый конфликт с участием болельщиков.

Очевидцы зафиксировали на видео, как десятки человек выясняли отношения на проезжей части, создавая помехи движению транспорта.

Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» источник в полиции, инцидент произошел с участием фанатов из Ульяновска, которые направлялись на матч между местным «Соколом» и ульяновской «Волгой». Словесная перепалка переросла в драку на обочине и частично на проезжей части трассы.

Правоохранительные органы, изучив видеодоказательства, задержали несколько десятков участников столкновения и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По предварительным данным, серьезных травм в результате потасовки никто не получил.

Напомним, в футбольном матче саратовский «Сокол» одержал победу над ульяновской «Волгой» с минимальным счетом 1:0.

Ольга Сергеева