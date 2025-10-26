Жители Саратовской области в октябре купаются в Большом Иргизе и бегают семьями

В городе Пугачеве Саратовской области сторонники активного образа жизни демонстрируют интересные подходы к организации досуга.

Местный житель Дмитрий 25 октября продолжил практику круглогодичного купания, окунувшись в воды реки Большой Иргиз. На своей странице «ВКонтакте» он регулярно делится подобными записями, включая зимние морозные дни. «Готовимся к зимнему сезону», — прокомментировал энтузиаст свои последние фотографии.

Параллельно другой пугачевец по имени Павел обратил внимание на популярность беговых тренировок среди горожан. В социальной сети он отметил: «Особенно порадовало наличие дружно бегущих парочек, мужья-жены, парни-девушки, кто-то даже с детьми, приучает, так сказать, к хорошей привычке. Несмотря, что на дворе осень, все стараются держать себя в форме. Дорогие наши жители, вы большие молодцы. Всем бег!» Этот пост свидетельствует о разнообразии возрастных групп, вовлеченных в поддержание физической формы.

Ольга Сергеева