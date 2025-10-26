В Саратове горел закрывшийся магазин

Поздним вечером 26 октября в Заводском районе Саратова произошло возгорание в неработающем магазине.

Сообщение о пожаре по адресу улица Крымская, 32 поступило в оперативную службу МЧС в 21:09.

Для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены шесть пожарных расчетов. Сотрудникам чрезвычайного ведомства оперативно удалось устранить открытое пламя.

Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло в помещении недействующего магазина. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ольга Сергеева