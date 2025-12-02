Вандалы разрисовали новую скейт-площадку в саратовском парке

Неизвестные разрисовали граффити новую скейт-площадку в парке «Семхоз». Местная администрация призывает горожан сообщать любую информацию об инциденте.

В Кировском районе Саратова произошел очередной случай вандализма. Неизвестные люди разрисовали граффити новую скейт-площадку, которая недавно была установлена в парке «Семхоз».

«Просим всех бережно относиться к общественным пространствам и не допускать подобных нарушений», — обратилась к саратовцам местная администрация. Чиновники призвали горожан помочь в расследовании инцидента.

Алика Толоконникова