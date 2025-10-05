В Саратовской области молодые учителя получают региональные выплаты и надбавки

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 5 октября поздравил педагогов с профессиональным праздником и перечислил меры поддержки учителей в регионе.

В своем обращении он поблагодарил педагогов за преданность профессии, творческий подход к работе и умение раскрывать способности учеников. Губернатор подчеркнул, что областные власти совершенствуют систему поддержки учителей и работают над привлечением новых кадров в образование.

Среди действующих мер — программа «Сельский педагог» с выплатой 1 миллиона рублей, количество участников которой в этом году увеличено вдвое. Молодые специалисты при трудоустройстве в сельские школы получают 100 тысяч рублей единовременно и надбавку 15% к окладу в первые три года работы. Также предусмотрены ежегодные выплаты в размере 50, 45 и 40 тысяч рублей за первые три года работы.

Дополнительно учителям компенсируют расходы на ЖКУ в сельской местности, выплачивают премии за подготовку стобалльников ЕГЭ и возмещают проценты по жилищным кредитам.

Ольга Сергеева