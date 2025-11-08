Два человека получили травмы средней степени тяжести при атаке украинских БПЛА на Саратов

В результате ночной атаки беспилотников на Саратов пострадали два человека.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, оба саратовца получили травмы средней тяжести и были экстренно госпитализированы.

По словам главы региона, в результате инцидента поврежден многоквартирный дом, где в ряде квартир выбиты стекла, а также пострадали припаркованные автомобили.

На месте работают оперативные службы. Администрация района начала оценку ущерба и замену поврежденных окон. Владельцам пострадавших машин будет оказана материальная помощь после проведения экспертизы. Для решения вопросов пострадавших организован штаб.

Ранее региональные власти предупреждали о возможной атаке дронов. Свидетели сообщали о примерно десяти взрывах в небе над областью.

