Саратовские врачи с начала года провели 16 тысяч операций на сердце и сосудах

В медицинских учреждениях Саратовской области за три квартала 2025 года выполнено почти 16 тысяч ангиографических исследований.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В регионе продолжается оснащение медучреждений современным оборудованием. Если несколько лет назад работал всего один ангиограф, то сейчас функционирует 8 рентгенологических комплексов в Саратове, Энгельсе и Балакове. До конца года аппарат планируют установить в Балашове.

По словам губернатора, благодаря доступности таких операций по полису ОМС за последние годы удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения на 24%.

Ольга Сергеева